Abenteuer Alltag

„Schatz, hast du Lust auf Spekulatius?“ Schatz hebt die Hand und zeigt mir einen Vogel. Dabei ist es jetzt bereits September und so langsam, aber sicher, könnte man an Weihnachtsgebäck denken. Immerhin sind es keine vier Monate mehr bis zur Bescherung. Was bei den Lebensmittelhändlern schon jetzt zu kaufen ist, ist unglaublich. Dominosteine, Zimtsterne, Lebkuchen und, und, und… Ich gebe zu, dass ich Schnupp in vielfacher Variation äußerst zugetan bin, aber irgendwie habe ich noch nicht so richtig Sinn für Adventszeitgedanken. Immer noch hoffe ich auf ein wenig Sommerfeeling.

Die Vorstellung, im Garten auf der Sonnenliege bei 27 Grad Printen zu knabbern, erscheint mir doch ein wenig absurd. In der Beziehung bin ich vielleicht ein wenig altmodisch. Alles zu seiner Zeit: Erdbeeren im Sommer, Grünkohl im Winter und Osterhasen zu Ostern. Aber das ist nicht die Lebensmitteldiscounterdenke. Denn da stapeln sich ab September all die Leckrigkeiten, die das Herz zur Vorweihnachtszeit begehrt.

Aber nicht mit mir! Vor St. Martin läuft gar nix mit solchen Leckereien, zumal die Eisdielen ja noch nicht dicht gemacht haben. Außerdem will ich mir nicht schon mit Herbstbeginn Winterspeck zulegen. Allerdings – wenn mich die Marzipankartöffelchen so anlächeln und das Thermometer in diesem September gerade mal 11 Grad zeigt… Doch ich kann mich gut beherrschen. Schließlich will ich all die tollen Sachen zur rechten Zeit genießen können. Und von Panikmache lasse ich mich auch nicht anstecken. Irgendwo gibt es immer noch ein Nikoläuschen zu kaufen.

Schatz lässt das alles sowieso kalt. Er mag weder Zimtsterne noch Marzipan. Er ist eher so der eisige Typ!

Christel Hundertmarck