Abenteuer Alltag

„Nee, Schatz, da mach´ ich nicht mit!“ Der Aufruf des KB zur Minigolf-Meisterschaft lässt mich völlig kalt. Nicht, dass man mich falsch versteht – ich spiele schon ganz gern Minigolf, aber nur so ganz privat. Das heißt: Ich spiele mit den Menschen, die mich gut kennen und mich auch noch mögen, wenn ich das Spiel – natürlich ungewollt – in die Länge ziehe.

Ich kann es einfach nicht, denn mit meiner Treffsicherheit steht es nicht zum Besten. Manchmal geht schon der Abschlag voll daneben, der Schlag geht in die Luft oder der Schläger knallt mit Wucht in den Beton. Aber wenn der Ball rollt, dann rollt er, wenn auch meist nicht dahin, wo er eigentlich soll. Nun es ist schon toll, wenn er wenigstens auf der Bahn bleibt. So einige Bälle landen nämlich irgendwo im Gebüsch, oder schlimmer, in einem Tümpel. Manchmal unauffindbar!

Es kommt halt auch auf die Dosierung an. Wenn ich mal etwas weniger Schwung aufbiete, kullert der Knicker garantiert zurück oder bleibt wenige Zentimeter vor dem Loch liegen. Das ist ja günstig, mag mancher denken, aber nicht unbedingt für mich. Ich bin nämlich prädestiniert dafür, den Ball daneben oder sogar über das Loch hinweg zu befördern – und das nicht nur einmal.

Die Treffer, die ich lande, sind also fast immer Glückstreffer, die ich dann aber auch dementsprechend würdige und lauthals bejubele. Meine Mitspieler jubeln auch, weil es dann nämlich endlich weitergeht und sie nach längerer Wartezeit mal wieder mitspielen dürfen.

Bewegungstechnisch bin ich da ganz klar am besten aufgestellt. Denn keiner muss sich so oft bücken oder so weite Strecken zurücklegen, um den Ball wieder in Position zu bringen. Ich nehme es mit Humor und versuche immer wieder mein Glück, aber eben nur so ganz privat. Denn wer möchte sich schon vor der ganzen Stadt blamieren.

Christel Hundertmarck