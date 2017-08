Abenteuer Alltag

„Schatz, guck mal, der lila Osterhase hat Besuch bekommen!“ Schatz wirft auch gleich einen Blick auf die illustre Gesellschaft. Es ist schon ein etwas bizarrer Anblick, der sich uns da nun bietet. In der Nähe des noch unberührten Osterhasen tummeln sich vier rotgewandete Gesellen.

So ab und zu ist es nötig, eine gründliche Inspektion des Hundertmarck`schen Schnuppschrankes vorzunehmen. Gestern war es mal wieder so weit, und da fielen mir doch tatsächlich vier kleine Weihnachtsmänner in die Hände. Wie lange ist Weihnachten eigentlich schon vorbei? Ostern liegt mittlerweile ja auch schon ein Weilchen hinter uns.

Wie konnte das überhaupt passieren? Denn schließlich sind wir absolute Schokolade-Junkies. Irgendwie hatten die vier Herren sich so gut versteckt, dass sie sich tatsächlich unseren Süß-Gelüsten für mehrere Monate entziehen konnten. Aber jetzt habe ich sie doch noch erwischt! Da ich davon ausgehe, dass sie nicht noch von vorletztem Weihnachten sind, denke ich, dass sie noch genießbar sind.

Und es dauert nicht lange, da habe ich den ersten Mann entkleidet und vernascht – hmm!

Als ich zu Zeiten, als unsere lieben Kleinen noch an den Osterhasen glaubten, mitten im Sommer ein grünes Osterei fand, habe ich darauf verzichtet, es zu kosten. Auch wenn es monatelang der wechselnden Witterung standgehalten hatte, bezweifelte ich die Genießbarkeit. Das Ei wanderte auf direktem Weg in die Tonne. Von diesem Moment an zählte ich die Eier vor dem Verstecken und es wurde gesucht, bis auch das letzte Ei im Körbchen lag. Vielleicht sollte ich demnächst auch die Weihnachtsmänner zählen.

Christel Hundertmarck