Abenteuer Alltag

„Schatz, was meinst du? Wir stinken doch bestimmt ganz fürchterlich!“ Schatz bleibt ganz cool, wen stört‘s? So weit weg von zu Hause kennt uns doch keiner! Recht hat er und so vergeht kaum ein Urlaubstag, an dem wir nicht kräftig zur Knolle greifen, zur Knoblauchknolle. Man muss ja schließlich was für seine Gesundheit tun. Wenn man so über die 50 ist, ist es schon angebracht, die Adern durchgängig zu halten.

Aber leider stinkt das manchen Leuten. Besonders an meinem Arbeitsplatz mache ich mich regelmäßig unbeliebt mit meiner Affinität zur tollen Knolle. Dabei sollte besonders meinen Kollegen daran gelegen sein, dass ich fit bleibe. Aber nein! So mancher Morgen beginnt mit einem Spießrutenlauf. „Geh weg, du stinkst! Mach das Fenster auf (auch bei 10 Grad minus)! Bah, geh raus!“…

Schatz hat es nicht so schwer wie ich. Sein Arbeitsplatz ist an der frischen Luft und weder Blümchen noch Bäumchen geben dumme Kommentare von sich.

Wir hatten schon immer eine Vorliebe für diese gesunde Zutat. Ich erinnere mich noch gut an den Kauf unseres ersten Kinderzimmers. Es ist jetzt 30 Jahre her. Wir konnten damals erst gar nicht verstehen, warum alle anderen werdenden Eltern, die auf Möbelsuche waren, nicht lange mit uns im selben Verkaufsraum verweilten. Erst als ein junges Paar naserümpfend rückwärts wieder rauslief und wir den Sicherheitsabstand, den die Verkäuferin einhielt, bemerkten, dämmerte es uns.

Gott sei Dank gibt es Gleichgesinnte, mit denen wir liebend gerne beim Italiener sitzen und dann geht nix ohne viel Knoblauch.

Christel Hundertmarck