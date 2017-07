Abenteuer Alltag

„Schatz, da vorne können wir Kaffee trinken!“ Schatz ist auch gleich angetan von meinem Vorschlag. Aber kaum haben wir es uns bequem gemacht, sinkt seine Laune auf den Tiefpunkt. In dem erwählten Café gibt es Kaffee und diverse andere Getränke, aber keinen Kuchen. Von Kuchen ist auch nicht die Rede gewesen, aber wenn Schatz Kaffee hört, versteht er Kuchen. Und gibt es dann keinen, sinken die Mundwinkel eine Etage tiefer.

Es ist schon merkwürdig, irgendwie verstehen wir uns nicht mehr so einwandfrei wie früher. Deute ich unterwegs auf ein Schild, das auf einen besonderen Ort hinweist, reißt er gleich das Steuer herum. Und dann ist er noch genervt, wenn ich entgeistert nachfrage, warum er da nun abbiegen wolle. Die Stimmung ist ein wenig angespannt. Seinen Vorschlag, doch einfach mal den Mund zu halten, kann ich einfach nicht gutheißen. Deshalb ignoriere ich ihn geflissentlich.

Die schwierigsten Missverständnisse entstehen, wenn ich ihm beim Rangieren helfen soll. Er ist stets bemüht, das Auto rückwärts so an den Wohnwagen zu fahren, dass es genau passt. Manchmal klappt es auch, aber manchmal dauert es auch ein wenig länger. Natürlich liegt es an mir. Sage ich links, versteht Schatz rechts – sage ich rechts, hört er links. Mal ist meine Position ungünstig, mal sieht er mich gar nicht.

Erst letztens brachte ich ihn so in Rage, dass er aus dem Auto sprang und mir wild gestikulierend und lautstark zu erklären versuchte, wie ich es richtig machen sollte. Für die Camping-Nachbarn eine höchst amüsante Vorstellung, der Spaß war ihnen deutlich anzusehen.

Christel Hundertmarck

