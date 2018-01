Abenteuer Alltag

„Schatz, machste mir die Falten weg?“ Nein, Schatz ist nicht unter die Schönheitschirurgen gegangen, und im ersten Moment ist er ein wenig irritiert wegen dieser Frage. Aber in diesem Fall begreift er schnell. Wir erinnern uns: In den Wochen vor der Bundestagswahl zierten zahlreiche überdimensionale Fotos unserer Kandidaten jede größere Straßenecke. Dabei war mir aufgefallen, dass unsere Angie, die ja auch nicht mehr die Jüngste ist, irgendwie faltenfreier wirkte als im Fernsehen.

Die tiefen Furchen schienen deutlich gemäßigter, besonders um den Mund herum. Das konnte nicht nur am entsprechend hochwertigen Make-up liegen. Da hatte wohl die Bildbearbeitung ordentlich nachgeholfen. Ob Angie mit ihrem smarten Konkurrenten mithalten wollte oder warum auch immer, das war mir letztlich egal. Mein Gedanke war nur: Das kann Schatz auch, nur warum tut er es nicht?

Dass er die Kamera auf alles und jeden richtet, ist mittlerweile überall bekannt. Auch dass ich besonders häufig als Fotoobjekt herhalten muss, weiß fast jeder. Nur dass ich auf den Ablichtungen um einiges faltiger aussehe als Frau Merkel auf ihren Wahlplakaten, obwohl die doch älter ist, geht mir doch irgendwie gegen den Strich. Nicht dass ich eitel wäre! Ich doch nicht!

Aber so ein ganz kleines bisschen Pfuschen kann doch nicht schaden. Ich weiß, dass Schatz es kann, er hat schon so manchen unliebsamen Fleck auf irgendeinem Bild wegretouchiert. Andererseits kann ich es auch verstehen, ist ‘ne Menge Arbeit – schließlich sind es inzwischen mehr als drei Falten, die sich in mein Antlitz gegraben haben. Na, ja sei‘s drum – auf einem Wahlplakat werde ich wohl eh nie landen.

Christel Hundertmarck