Abenteuer Alltag

„Schatz, wo bleibst du denn?“ Mein Ruf schallt durch den Garten, und alle Nachbarn wissen Bescheid! Ich stehe dort, gestiefelt und gespornt, neben meinem Fahrrad und bin startbereit. Nicht so, mein Schatz – der hat kurz vor Eintreffen am Fahrradschuppen nochmal eben kehrt gemacht und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Genervt geht mein Blick Richtung Uhr, die mir sagt, dass es nun so langsam Zeit wird. Schließlich gibt es für die heutige Veranstaltung keine festen Sitzplätze, und ich hatte mir fest vorgenommen, zeitig da zu sein, um einen auch für kleine Menschen geeigneten Platz zu ergattern. Aber es scheint auch heute wieder nichts zu werden.

Was Schatz wohl wieder vergessen hat? Dabei habe ich eigentlich alles Wichtige dabei, die Karten, Geld, Schlüssel, Taschentücher. Wieder vergehen zwei wertvolle Minuten und ich beschließe, ebenfalls zum Haus zurück zu gehen, um Ausschau zu halten. In solchen Momenten prallen zwei Tatsachen hart aufeinander – Ich hasse Warten und Schatz hasst es, wenn ich drängele. Das Ergebnis ist meist ein deutliches Absinken der vorher noch positiven Stimmungslage.

Im Winter stelle ich mich freiwillig zum Warten vor die Tür, da mir das Ausharren in voller Wintermontur irgendwann zu schweißtreibend wird. Bisher habe ich noch keine Erklärung gefunden, warum Schatz erst fünf Minuten vor Abmarsch einfällt, dass seine Schuhe geputzt werden müssen oder das er auf seinem Shirt einen Fleck hat.

Oder, o je! Der Hund muss ja noch Pipi machen und da oben ist noch das Fenster auf, und, und, und! Auch an diesem Abend gibt es noch so einiges ganz plötzlich zu tun, und Schatz behauptet standhaft, dass doch noch genügend Zeit ist. Wir bekommen auch Gott sei Dank einen Sitzplatz – in der letzten Reihe.

Christel Hundertmarck