Abendmeditationen in der Karwoche

In der Karwoche findet erneut drei musikalisch-meditative Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde Sankt Marien statt. Die kleine Reihe wird am Montag, 15. April, um 20 Uhr in der Beichtkapelle eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die beiden Solokonzerte für zwei Cembali in c-moll (BWV 1060) und C-dur (BWV 1061) für zwei Cembali von Johann Sebastian Bach.

Neben Chordirektor Romano Giefer musiziert auch Martin Chrost, der vielen noch als Zweiter Basilikaorganist der Mariengemeinde in Erinnerung ist. Heute arbeitet er als Diözesanbeauftragter für die Kinderchorleiterausbildung im Bistum Rottenburg-Stuttgart und ist Regionalkantor für den Bezirk Heidenheim. „Wie schon in den zurückliegenden Jahren bietet die Beichtkapelle ideale akustische und architektonische Voraussetzungen für eine der Abendmeditationen“, sagt Romano Giefer.

Die Reihe findet ihre Fortsetzung am Dienstag, 16. April, um 20 Uhr in der Kerzenkapelle. Der Nettetaler Chor „Kalobrhi“ gestaltet diese Meditation gemeinsam mit Dr. Bastian Rütten (Texte). Inhaltlich steht dieser Abend unter dem Thema „Nachtgedanken“. Die Leitung hat Biggi Lehnen.

Die Dreierreihe findet ihren Abschluss traditionell mit einem Konzert in dessen Mittelpunkt eine Kreuzwegbetrachtung steht. In diesem Jahr konnte der emeritierte Domorganist des Aachener Domes, Kirchenmusikdirektor Norbert Richtsteig für die Gestaltung gewonnen werden. Neben seiner Tätigkeit an der Hohen Domkirche (1987-2013) war Richtsteig langjähriger Dozent für Orgelimprovisation und Liturgisches Orgelspiel an der Katholischen Hochschule für Kirchenmusik St. Gregorius in Aachen. Konzertreisen führten ihn durch ganz Deutschland und ins europäische Ausland. Zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen runden seine Vita ab.

An diesem Abend bilden der biblische Kreuzwegtext, wie auch Betrachtungen des Aachener Domvikars Willi Derichs die Grundlage für seine Improvisationen. Der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen ist frei. Am Ausgang wird eine Kollekte gehalten.