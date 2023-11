Lesung mt der Krimi-Autorin Sandra Åslund Ab ins verschneite Schweden

/ von Geertje Wallasch

Sandra Åslund (l.) las in Kevelaer im Goldenen Löwen. Foto: gee

Mit Sandra Åslund sind die Gäste im Restaurant ‚Goldener Löwe‘ nach einer Begrüßung mitten im Geschehen der Geschichte, die in Schweden spielt. Das macht die Autorin des am 26. Oktober 2023 erschienenen Buches „Im Herzen so kalt“, das als Triologie angelegt ist, sehr geschickt und mit viel Herz.

Wenn sie in Kevelaer ist, sei sie besonders aufgeregt, sagt Åslund. Sie ist in Winnekendonk aufgewachsen und tat am Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer erste Schritte ihrer Ausbildung. Sie freut sich, dass Dr. Winfried Holzapfel, ehemaliger Leiter der Schule, unter den Gästen ist. Bei ihm hatte die Autorin Lateinunterricht. Auch einige ehemalige Mitschülerinnen trifft sie, die zur Lesung in den Goldenen Löwen gekommen sind. „Stellen Sie sich vor, noch nie bin ich hier in diesem Haus gewesen“, das ihr ausgesprochen gut gefalle, sagt sie, „ein so wunderbares Ambiente, in dem ich meine Lesung halten darf am Ende meiner fast dreiwöchigen Lesereise in Deutschland.“

„Mich fragen die Menschen oft, ob ich Lampenfieber bei meinen Lesungen habe“, so die Autorin. Das sei besonders in Kevelaer so, erzählt Åslund, „doch wenn Sie hören, dass es noch nicht klar ist, ob ich morgen mit der Bahn nach Schweden komme, wird das Lampenfieber augenblicklich unbedeutend.“ Sie meint, es gebe Autoren, die nicht gerne Lesunge…