Ab ans Wasser!

Urlaub am Strand, Radtour zum Badesee oder Ausflug per Boot – der Reiz des Wassers zieht Menschen geradezu magisch an. Und am Niederrhein ist dieses Element in einer erstaunlichen Vielfalt zu erleben.

Die Seele baumeln lassen und sich zugleich sportlich betätigen? Wer diese Kombination bevorzugt, sollte eine Paddel-Tour auf der Niers unternehmen. Das rund 70 Kilometer lange Flüsschen zwischen Viersen und Goch fließt ruhig durch eine wunderbare Landschaft. Gut 15 Paddelboot-Vermieter entlang der Niers sorgen für bequemes Ab- und Anlegen.

Einige Nummern größer ist das bekannteste Boot im Kreis Viersen: „Patschel“ bringt Ausflügler über den Hariksee. Dazu gibt es interessante Geschichten von Kapitän Thomas Kohlen. Das Naherholungsgebiet Hariksee ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel von Natur- und Wasserfreunden und bleibt stets am Puls der Zeit: Die Trendsportart Stand-up-Paddling lässt sich in Kursen auf dem See lernen.

Ob Segeln, Wasserski fahren, Tauchen oder Surfen – verschiedene Arten des Wassersports sind im Freizeitzentrum Xanten möglich. Auch Kanu- und Floßfahrten in Gruppen sind sehr beliebt. Das barrierefreie Naturbad Xantener Südsee bietet den perfekten Rahmen für einen herrlichen Urlaubstag.

Gleiches gilt für das Waldfreibad Walbeck, idyllisch gelegen im Herzen der Natur, gehört es zu den schönsten und größten Freibädern Deutschlands. Mit vielfältigen Spiel- und Sportangeboten, einer riesigen Liegewiese und individuellen Übernachtungsmöglichkeiten bietet das Waldfreibad mehr als nur die Abkühlung an heißen Sommertagen.

Verschiedene Bäder bieten besondere Aktionen in den Ferien: Das Freizeit- und Sportbad Embricana in Emmerich am Rhein lädt für den 2. August zum „Sommernachtsschwimmen“ bis 23 Uhr ein. Es gibt Chill-out-Musik und alkoholfreie Cocktails. Eine Pool-Party steigt am 13. August im Freibad Kevelaer. Ein DJ sorgt mit den aktuellen Charthits und Partyklassikern für Stimmung.

Ausführliche Infos zu Aktivitäten rund ums Wasser gibt es hier:https://www.niederrhein-tourismus.de/sehen-erleben/ausflugstipps/alles-rund-um-s-wasser.