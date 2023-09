Anton Voss: Hotelier, Reitersmann, Widerständler und geselliger Mensch 90 bewegte Jahre in Kevelaer

/ von Delia Evers





In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Anton Voss

Immer, wenn Fotos oder Postkarten von „Alt Kevelaer“ auftauchen, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit abgebildet: Anton Voss, Eigentümer des Hotels „Zum Weißen Kreuz“, geboren am 14. September 1853 vor nunmehr 170 Jahren und gestorben im April 1944. Dazwischen lagen 90 bewegte Jahre.

So lud der Hotelier 1925 Pferdefreunde zu einer Versammlung ein und brachte die Gründung des Reitervereins St. Georg Kevelaer unter dem ersten Vorsitzenden Peter Verhaag mit auf den Weg. 1929 trug Anton Voss als Ehrenmitglied von „St. Georg“ die Festkette zur Kevelaerer Kirmes. An seiner Seite: Adjutant Heinrich Gleumes. Später stand Voss selbst als Adjutant zur Verfügung: 1936 für Festkettenträger Peter Verhaag und 1939 für Johann Boll von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft.

Zwei seiner sieben Kinder, Cäcilia Brüx, die Zweitälteste, und Maria Polders, die Jüngste, erzählten dem KB 1996 von ihrem Vater.

„Er war schon ein toller Mann, ein Vorbild“, sagte Maria Polders. Die Schwestern hatten ihn eine…