87-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Am Donnerstag, 16. Mai, gegen 14.35 Uhr, fuhr eine 34-jährige Frau aus Kevelaer auf dem Parkplatz eines Geschäftes an der Ladestraße in einem BMW rückwärts aus einer Parkbox. Dabei stieß sie mit einer 87-jährigen Frau aus Kevelaer zusammen, die mit einem Rollator unterwegs war. Die 87-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.