Am Samstag, 23. Oktober 2021, gegen 02.20 Uhr, stieg eine bislang unbekannte Täterin/ein bislang unbekannter Täter durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in einen Imbiss an der Hauptstraße ein. Die/der Unbekannte entwendete Bargeld und flüchtete anschließend durch das Fenster hinaus und in Richtung Kirche. Weitere Zeug*innenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 – 1080.