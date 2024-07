85-Jährige fliegt Hubschrauber

Gerda Wälbers aus Kervenheim hat in ihrem 85-jährigen Leben schon viel erlebt und gesehen. Mit einem Gasballon ist sie auch schon gefahren und wurde auf den Namen „Gerda, die Montags-Sonnengräfin zu Sassenberg“ getauft.

Doch Fliegen kommt nicht in die Tüte, hat sie gesagt. Ihr behinderter Enkel Tilman wollte auch nicht in den Hubschrauber. Christa und Paul Wälbers, Tilmans Eltern, fädelten es geschickt ein und überredeten beide.

Am vergangenen Samstag, 13. Juli 2024, auf dem Ballonfestival war es dann so weit. Nach einer halben Stunde Wartezeit stieg die ganze Familie in den Helikopter und es ging hoch in die Luft, trotz schlechten Wetters, mit einer herrlichen Aussicht über Kevelaer. Nach zehn Minuten war der Spaß vorbei und man sah nur in lachende Gesichter.