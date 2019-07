Love, Peace and pure happiness – das haben sich die Veranstalter des Parookaville-Festivals auf dem Airport-Gelände in Weeze auf die Fahne geschrieben. Auch in diesem Jahr wollen die Veranstalter den Besuchern Liebe, Frieden und Glückseligkeit bieten.

Um Parookaville zu errichten und zu leiten, sind neben den 30 festangestellten Mitarbeitern 1.000 weitere Techniker, Handwerker und Helfer im Einsatz. Beim Gang über das Gelände begegnen einem aus den letzten Jahren bekannte Elemente wie die Bank, die Parooka Church und der Knast, in dem während des Festivals tätowiert wird. Die Termine sind teilweise schon vorher belegt, erzählt Dicks.