82-jährige Kevelaererin tödlich verunglückt

Am Dienstag, 4. April 2023, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich in Kevelaer an der Kreuzung Weller Landstraße / Twistedener Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit ihrem PKW die Twistedener Straße stadteinwärts. In Höhe der Weller Landstraße fuhr sie nach bisherigen Erkenntnissen in den Kreuzungsbereich ein ohne zu stoppen, woraufhin ihr VW mit einem vorfahrtberechtigten Lastkraftwagen eines 25-jährigen Fahrers aus Nederweert (NL) kollidierte, der von links kam.

Die Kräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Wagen. Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort. Die 82-Jährige erlitt jedoch tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve wurde ebenfalls zur Unfallstelle entsandt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge stellten die Einsatzkräfte sicher.