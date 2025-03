80 Jahre Befreiung Kevelaer

Nach den närrischen Tagen des Karnevals richtet sich der Blick auf ein historisches Ereignis, das für die Stadt von großer Bedeutung ist – die Befreiung von Kevelaer.

Vor 80 Jahren, am 3. März 1945, wurde die Stadt Kevelaer von britischen Truppen befreit. Für die in Kevelaer verbliebenen Menschen bedeutete dies das Ende des Zweiten Weltkrieges, auch wenn die Folgen des Krieges noch lange zu spüren waren.

Anfang 1945 rückten britische Truppen im Rahmen der „Operation Veritable“ von Westen und Nordwesten durch den nördlichen Niederrhein vor.

Angesichts der immer näher rückenden Front war Kevelaer zum großen Teil evakuiert worden, teils freiwillig, teils unter Zwang, denn viele Bürgerinnen und Bürger wollten ihre Heimat nicht verlassen. Dennoch versteckten sich noch einige Einwohner in den bereits stark beschädigten Gebäuden der Stadt oder auf den umliegenden Bauernhöfen, als sich Ende Februar die britischen Einheiten näherten.

Die ersten Kämpfe auf dem Gebiet der heutigen Wallfahrtsstadt Kevelaer fanden am 28. Februar 1945 in Kervenheim statt. Der Ort wurde durch Bombenangriffe und Artilleriebeschuss schwer zerstört. Am 2. März zogen sich die deutschen Soldaten aus dem weitgehend zerstörten Kervenheim zurück.

Kevelaer hatte mehr Glück als Kervenheim. Die deutschen Truppen verließen die Stadt am Vortag fast kampflos. Glücklicherweise ohne die befohlene Sprengung des Turms der Marienbasilika durchzuführen.

Dass Kevelaer weitgehend verschont blieb, war unter anderem auch dem französischen Kriegsgefangenen Irénée Hypolite Aguillon zu verdanken, der den britischen Truppen die Nachricht überbrachte, dass in Kevelaer kein Widerstand zu erwarten sei. Daraufhin rückten am Morgen des 3. März 1945 britische Soldaten in die Stadt ein.

Noch am selben Tag folgte die kampflose Besetzung von Twisteden und Wetten, während es am 4. März zu letzten Kämpfen um Winnekendonk und die umliegenden Höfe kam.

Für die Menschen in Kevelaer war der Krieg damit beendet – doch seine Spuren und Auswirkungen prägten das Stadtbild und das Leben der Bürger noch lange.

Anlässlich des 80. Jahrestages der historischen Ereignisse wird an die Befreiung Kevelaers und an die Menschen, die diese Zeit durchlebt haben, erinnert.

Informationen über Kevelaerer Bürgerinnen und Bürger aus der Nachkriegszeit und zu den drei Stolpersteinen in Kevelaer unter www.kevelaer.de/stadtarchiv.