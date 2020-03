8 nachgewiesene Corona-Infektionen in Kevelaer

Am heutigen Mittwoch, 18. März 2020, 17 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 83 bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 4 in Bedburg-Hau, 13 in Geldern, 2 in Goch, 13 in Issum, 8 in Kalkar, 13 in Kerken, 8 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 5 in Kleve, 2 in Rees, 2 in Rheurdt, 6 in Straelen, 2 in Wachtendonk und 2 in Weeze. In Klärung befinden sich 3 Meldungen.

Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter Tel. 02821/594-950 zu erreichen. Bitte lesen Sie zunächst die Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben ein Direktlink auf die Corona-Informationen. Wenn Sie sich in einem der Risikogebiete oder Regionen aufgehalten haben (siehe Internetseite), empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium unabhängig davon, ob Symptome bestehen oder nicht, sich freiwillig für 14 Tage in eine häusliche Quarantäne zu begeben. Dies ist eine entscheidende Maßnahme, um Infektionsketten zu durchbrechen und eine Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Auf der Kreisinternetseite ist als Download auch ein Hinweis für Reiserückkehrer eingestellt.

Sollten Sie ärztliche Hilfe brauchen, wenden Sie sich umgehen telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung über die Reise unter der Tel. 116 117.