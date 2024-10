Die Familie Vos feierte das Jubiläum ihres Tierfutterunternehmens „mera“ und den Abschied von Bernd Vos 75 Jahre voller Wandel

/ von Lisa Schweren

Bernd und Felix Vos (v.l.) begrüßten gemeinsam die Gäste. Fotos: mera

Alles begann, als Karl Vos, zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre stolzer Besitzer einer Mühle, 1949 entschied, nicht mehr Getreide zu mahlen, sondern stattdessen in Kooperation mit van da Meerakker in Holland Trockenmilch für Kälber zu produzieren. Was sich in den kommenden 75 Jahren aus dieser Entscheidung entwickeln würde, hätte Karl Vos sich wohl nicht erträumen können.

Am Samstag, 28. September 2024, hatte die Familie Vos Mitarbeitende, Kunden und Freunde dazu eingeladen, mit ihnen zusammen 75 Jahre „mera“ zu feiern. Mittlerweile wird das Unternehmen bereits in dritter Generation von Felix Vos geführt. Doch der Kopf hinter dem großen Erfolg ist wohl sein Vater Bernd Vos. Dieser hatte den Umschwung von Kalbsmilch auf Hundefutter angestoßen.

„brocken“ sind der Anfang

Das Rezept für das erste eigene Futter aus dem Haus „mera“ kam von ihm. Die sogenannten „brocken“ legten den Grundstein zu dem, was „mera“ heute seinen Kundinnen und Kunden an Sortiment anbieten kann. Später wurde das Sortiment auch auf Katzenfutter ausgeweitet. Felix Vos erklärt die Entscheidung im Gespräch mit dem KB ganz einfach: „Wir wussten, wir können das, also haben wir uns dann auch getraut.“ Und der Markt nahm die Erweiterung des Sortiments gut auf.

Doch mit dem Unternehmensnamen „mera“ erinnert die Familie auch heute noch an ihre Anfänge der Trocken…