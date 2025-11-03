71-Jähriger verletzt sich schwer

Am Samstag, 1. November 2025, kam es um 13.39 Uhr am Vellarsweg in Wetten zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einer grauen Mercedes C-Klasse den Vellarsweg in Fahrtrichtung Hoenselaersweg und kam dabei, im Bereich einer Kurve, nach rechts von der Straße ab. Der Pkw, welcher nicht mehr fahrbereit war, kam in einer Böschung zum Stehen, während sich der 71-Jährige schwer verletzte und ins Krankenhaus gebracht wurde.