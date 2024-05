70 Jahre Einschulung

Verdammt lange ist es her, dass die Herren, die sich jetzt im Hotel „Zur Brücke“ in Kevelaer trafen, dem Ernst des Lebens ins Gesicht blicken mussten.

Denn bereits 1954 wurde die muntere Bande eingeschult. Genauer gesagt betraten sie die Marktschule in Kevelaer am 27. April 1954 zum ersten Mal. Nun, auf dem Tag genau 70 Jahre später, saß man zusammen und erinnerte sich an die gemeinsame Zeit zurück. Dieter Theissen hatte die Planung des Treffens in die Hand genommen und war sichtlich froh, dass so viele seiner Einladung gefolgt waren. Gerne dachte man auch an die bereits verstorbenen Klassenkameraden und an den Lehrer Hans Rodewald.

Bei einer Lebenserfahrung von insgesamt 1.200 Jahren gab es auch mehr als genug Geschichten um den gemeinsamen Abend zufüllen.