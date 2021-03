7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve steigt auf 128,3

Am heutigen Donnerstag, 18. März 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt um 0.00 Uhr insgesamt 7.640 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 85 mehr als am Vortag.

Von den 7.640 Indexfällen sind 329 in Bedburg-Hau, 872 in Emmerich am Rhein, 991 in Geldern, 730 in Goch, 258 in Issum, 265 in Kalkar, 227 in Kerken, 663 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1158 in Kleve, 314 in Kranenburg, 525 in Rees, 105 in Rheurdt, 443 in Straelen, 113 in Uedem, 170 in Wachtendonk und 348 in Weeze.

129 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden. Bei diesen Fällen „in Bearbeitung“ liegen aufgrund der jeweiligen Labormeldungen vielfach noch keine Anschriften der betroffenen Personen vor, sodass zunächst eine telefonische Kontaktaufnahme erforderlich ist, bevor die kommunale Zuordnung erfolgen kann. Es dauert in der Regel einen Arbeitstag, bis die jeweilige Person erreicht werden kann.

Von den insgesamt 7.640 bestätigten Corona-Fällen gelten 6.740 als genesen; 144 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 30 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 128,3. Gestern lag dieser Wert bei 118,7. Aktuell befinden sich insgesamt 2.120 Personen in häuslicher Quarantäne.