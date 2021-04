Am heutigen Montag, 12. April 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt um 0.00 Uhr insgesamt 8.859 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 54 mehr als am Vortag.

Von den 8.859 Indexfällen sind 392 in Bedburg-Hau, 974 in Emmerich am Rhein, 1.131 in Geldern, 854 in Goch, 339 in Issum, 306 in Kalkar, 276 in Kerken, 752 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.398 in Kleve, 381 in Kranenburg, 582 in Rees, 114 in Rheurdt, 516 in Straelen, 128 in Uedem, 217 in Wachtendonk und 403 in Weeze. 96 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden.

Von den insgesamt 8.859 bestätigten Corona-Fällen gelten 8.049 als genesen; 159 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 41 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 97,0. Gestern lag dieser Wert bei 88,0. Aktuell befinden sich insgesamt 1.535 Personen in häuslicher Quarantäne.

Corona-Schutzimpfung

Seit dem 8. Februar 2021 laufen im Impfzentrum des Kreises Kleve an den Standorten Kalkar und Geldern die Corona-Schutzimpfungen. Mittlerweile erfolgen dort sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen – insgesamt 48.298. Die mobilen Teams impfen seit Ende Dezember in den Altenpflegeeinrichtungen. Dort gab es bislang insgesamt 13.506 Erst- und Zweitimpfungen. In Einrichtungen der Eingliederungshilfe gab es insgesamt 4.247 Impfungen. Auch in den Kliniken im Kreisgebiet gab es bereits Erst- und Zweitimpfungen – insgesamt 7.134 Impfdosen. Somit wurden bis zum 11. April im Kreis Kleve insgesamt 73.185 Impfdosen verimpft (bis zum 4. April waren es 60.322).