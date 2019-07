69-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Am Montag, 29. Juli, gegen 14.15 Uhr, waren ein 69-Jähriger und seine 58-jährige Frau – beide aus Twisteden – mit ihren Pedelecs auf dem Hotsweg in Weeze unterwegs. Beide stiegen ab, um den Willy-Brandt-Ring an der dortigen Mittelinsel zu Fuß zu überqueren. Als der 69-Jährige sein Rad auf die Fahrbahn schob, stieß er mit einem 47-Jährigen aus Den Haag zusammen, der mit seinem Volvo V40 auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung B9 unterwegs war. Bei der Kollision wurde der 69-Jährige schwer verletzt, er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Seine Frau sowie der Autofahrer blieben unverletzt. An Volvo und Pedelec entstand Sachschaden.