Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 68-jähriger Mann aus Goch mit seinem Motorrad die Schloß-Wissener-Straße in Kervenheim aus Richtung BAB A57 kommend in Richtung Weeze. Er beabsichtigte an der Kreuzung Winnekendonker Straße seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. In Gegenrichtung befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Schloß-Wissener-Straße, um an der Kreuzung nach links abzubiegen. Nachdem er ein entgegenkommendes größeres Fahrzeug passieren ließ, leitete er seinen Abbiegevorgang ein, ohne auf den dann entgegenkommenden Kradfahrer zu achten. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Kradfahrer lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zu einer Spezialklinik geflogen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme erfolgte für knapp zweieinhalb Stunden eine einseitige Verkehrsführung an der Unfallstelle. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der polizeiliche Opferschutz wurde alarmiert und informierte die Angehörigen.