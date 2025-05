65 Jahre Gymnastikklub Die Maikäfer

In der heutigen Zeit ist es keine Besonderheit, 65 Jahre alt zu werden. Aber wenn eine Frauengymnastikgruppe ihr 65-jähriges Bestehen feiert, so ist das schon erwähnenswert.

Der Gymnastikklub 1960 Kevelaer „Die Maikäfer“ wurde 1960 gegründet. Es trafen sich sieben Frauen einmal wöchentlich in der früheren Gaststätte „Valks“ in der Busmannstraße, um gemeinsam Sport zu machen und um fit zu bleiben. Ein Gründungsmitglied ist heute noch aktiv dabei und nimmt wöchentlich mit viel Freude an den Gymnastikstunden teil.

Bei einer Sportübung (auf den Gymnastikmatten liegen, mit den Händen und Beinen strampelnd) fand jemand, sie sähen aus wie Käfer auf dem Rücken. Da dies im Monat Mai geschah, war so der Name „Maikäfer“ geboren.

Nach Fertigstellung der Turnhalle auf der Biegstraße zog die Gruppe für ihre Turnstunde dorthin um. Es wurde immer montags von 20 bis 22 Uhr geturnt. Da das Interesse an dieser Frauengruppe immer weiter wuchs, wuchs auch die Anzahl der Mitglieder bald schon auf 35.

Auch Gemeinschaft und Geselligkeit waren ein wichtiger Bestandteil der Sportgruppe. Es wurden Fahrradtouren und Tagesausflüge unternommen. Die damalige Vorsitzende Agi Plönes und ihr Mann Alfred organisierten interessante Ausflüge. Es ging nach Paris, London, Berlin und in weitere deutsche Großstädte.

Nach langjähriger Tätigkeit gab Agi Plönes den Vorsitz ab. Gleichzeitig trat auch Annegret Grootens als Übungsleiterin zurück. Neue Vorsitzende wurde Ingrid Janssen.

Ob mit oder ohne Rollator, wird auch heute noch wöchentlich mit Freude und Elan geturnt. Am 7. Mai 2025 feierten die „Maikäfer“ ihr Jubiläum in der Gaststätte „Zum Goldenen Löwen“.