Ursula und Theo Schuler aus Kevelaer feierten am 17. März 2021 ihre Diamantene Hochzeit 60 Jahre Lieben und Lachen

Es war der 17. März 1961, als sich Ursula und Theo Schuler in der Hochfelder Pauluskirche das Jawort gaben. „Die ganze Verwandtschaft meines Mannes stand auf einer Treppe“, erinnert sich die humorvolle und noch sehr lebendige 80-jährige Frau und verweist auf das schöne Hochzeitsbild, das die Torte anlässlich der Diamanthochzeit ziert. Das Besondere an der Erinnerung? Ihr Mann hatte immerhin 17 (!) Geschwister.

„Das war eine schöne Hochzeitsfeier, meine Mutter wohnte ganz oben und hatte eine großen Trockenraum“, der an dem Tag gleichzeitig als Salon und als Bar fungierte, erinnert sich die Jubilarin an die Hochzeit zurück. „Meine Friseuse hat mich da fertiggemacht. Und an der Bar wurden dann die härteren Sachen ausgeschenkt.“

Kennengelernt hatten sich die beiden gebürtigen Duisburger*innen – sie kam aus der Stadtmitte, er aus Wanheimerort – im Jahr 1960. Der talentierte Fußballer von Duisburg 1900 verlor damals mit seiner „Hochofen“-Werksmannschaft von Mannesmann gegen die „Eisenbahner“ mit 1:2 und alle gingen danach gemeinsam in die Wirtschaft. Eine Freundin hatte die zierliche Ursula mit zum Spiel genommen.

„Wir sind dann nach Hause gefahren. Da saß er auf einmal mit uns im Bus. Wir haben uns nicht groß unterhalten – und er hat direkt Händchen gehal…