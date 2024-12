60 Jahre im Cäcilienchor aktiv

Beim Cäcilienfest des Twistedener Cäcilienchores an St. Quirinus ehrten in Vertretung von Präses Pfarrer Klaus Klein- Schmeink die erste Vorsitzende Elisabeth Ambrosius (4.v.l.) gemeinsam mit Chorleiter Christian Franken (3.v.l.) für jeweils 60-jährige aktive Mitgliedschaft die Sängerinnen Henny Endress (1.v.l.) und Hanni Böskens (2.v.l.) im Auftrag des Diözesancäcilienverbandes des Bistums Münster. Die zweite Vorsitzende Petra Kaenders (5.v.l.) gratulierte ebenfalls den treuen Sängerinnen. Gefeiert wurde im schönen Ambiente des Brauhauses „Kävelse Lüj“ an der Maasstraße. Zu hören sein wird der Chor beim Festlichen Weihnachtskonzert mit anderen Chören am 29.12. um 16 Uhr in der Twistedener St.- Quirinus-Kirche.