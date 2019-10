In den Herbstferien ist es wieder soweit. Nach vier Jahren kommt der Domchor der Regensburger Domspatzen erneut in die Wallfahrtsstadt. Romano Giefer, Chordirektor an St. Marien, ist glücklich, „einen der wichtigsten Knabenchöre in Deutschland, mitunter auf der Welt“, in Kevelaer begrüßen zu dürfen. Am Freitag, 25. Oktober 2019, treten die Domspatzen um 20 Uhr in der Marienbasilika auf. Es sei vor allem „schöner Gesang“, das Ereignis habe aber gleichzeitig auch „etwas Offizielles“, meint Giefer. Im Rahmen der Herbsttournee, bei der der Chor bundesweite Konzerte gibt, ist nun wieder ein Halt in Kevelaer geplant...