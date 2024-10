6.000 Euro für Hospiz-Verein in Kevelaer

Im September veranstaltete der „Kevelaerer Golfverein e. V.“ zum zweiten Mal ein „Charity Golf Turnier“. Der „Hospiz-Verein Kevelaer e. V.“ sollte mit dem Erlös der Veranstaltung unterstützt werden.

Auf der Anlage des Golfclubs Schloss Haag in Geldern trafen sich bei bestem Wetter die Turnierteilnehmer, um ab 10 Uhr in Zweierteams das ausgeschriebene Golfturnier zu spielen.

Abendveranstaltung im Konzert- und Bühnenhaus

Die Abendveranstaltung im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer begann um 19 Uhr. Das Team von Marc Moors erwartete über 60 Gäste mit einem Sektempfang im Innenhof. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler begrüßte als Schirmherr die Gäste der Veranstaltung. Frau van de Meer vom Hospiz in Kevelaer Wetten begrüßte die Teilnehmer ebenfalls und schilderte kurz die Arbeit im Hospiz.

Gelungenes Grill-Buffet

Nach einem sehr gelungenen Grill-Buffet, welches von allen Gästen sehr positiv bewertet wurde, schloss sich die Siegerehrung des Turniers an. Den ersten Preis in der Bruttowertung sicherte sich das Team Hans-Josef Hüpen und Grischka Janz. In der Nettowertung siegte das Team Barbara und Lutz Nebel. Den 2. Platz belegten Dr. Jürgen Schmidt und Werner Schürmanns. Den 3. Platz konnte das Team Regina Kunick und Sabine Visser erreichen. Bei der Sonderwertung „Longest Drive“ siegte Roger Svensson bei den Herren und Ilona Zekeli bei den Damen. Die „Nearest to the Pin“ Wertung gewann Roger Svensson.

Tolle Tombola

Die Tombola mit vielen attraktiven Preise erzielte eine stolze Summe für den Hospiz-Verein. An dieser Stelle bedanken sich die Organisatoren sehr herzlich bei den Unterstützern der Tombola. Der bis zu diesem Zeitpunkt bekannte Erlös wurde von drei anwesenden Vorstandsmitgliedern des GC Schloss Haag auf 6.000 Euro deutlich aufgerundet. Herzlichen Dank an Roger Svensson, Frank Clever und Peter Vos.

Die Vertreterin des Hospiz-Vereins konnte von den Organisatoren einen Scheck entgegennehmen. Zita-Maria van de Meer bedankte sich für die Unterstützung unter anderem bei den Organisatoren des gesamten Tages, Torsten Vogt, Thomas Hardieck und Jürgen Borghs. Die Veranstaltung endete nach Mitternacht mit vielen glücklichen Gesichtern.

Sponsoren unterstützen

„Eine solche Veranstaltung ist ohne die Unterstützung von Sponsoren nicht durchführbar“, erklärten die Organisatoren. „Wir bedanken uns bei den Sponsoren Augenoptik Plümpe, Classic Kamps, Fahrdienst Vogt, RC4C GmbH, TAA Travel Agency Accounting GmbH, Sabine Visser Physiotherapie und JB EDV Beratung. Viele Kevelaerer Unternehmen sowie mehrere Privatpersonen haben die Tombola mit hochwertigen Preisen unterstützt.“