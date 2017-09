500 Leute feiern eine zünftige Party

Gnadenlos gute Stimmung und Partylaune herrschten bei der Twistedener Kirmes bereits zum Auftakt. Erstmals hatten die Verantwortlichen der Antonius-Bruderschaft ein Oktoberfest ausgerichtet und das zwei Tage vor dem offiziellen Beginn der Münchener Wies‘n-Zeit. „Wir zeigen den Bayern, wie das geht. Twisteden macht hier den Aufschlag“, meinte Gregor Jannsen vor dem Eintritt in das Festzelt.

Auch Daniel und Viola Fischer hatten sich zünftig gekleidet. „Wenn in Twisteden was los is, sind die Weezer nicht weit“, scherzten sie. „Die Socken sind super“, gefiel Daniel Fischer ein Kleidungsutensil besonders gut.

„Wir hatten schon eine…

