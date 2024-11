50 Teddybären trösten am Airport Weeze

Die Flughafenfeuerwehr am Airport Weeze hat kürzlich eine großzügige Spende des Vereins „Aktion Teddybär“ aus Vreden erhalten.

50 neue Plüschbären sollen ab sofort dafür sorgen, dass Kinder, die während ihrer Reise oder eines Flughafenbesuchs verletzt und von der Feuerwehr betreut werden, Trost und Unterstützung erfahren.

Oliver Käfer, Leiter der Feuerwehr Airport Weeze: „Der Teddy ist das Erste, was die kleinen Patienten von uns erhalten, um ihnen Ängste zu nehmen und ihre Sorgen zu lindern. Wir sind dankbar, für die Kooperation zwischen der „Aktion Teddybär“ und der Flughafenfeuerwehr am Airport Weeze. Sie besteht seit 2008 und hat sich seither als wertvolle Hilfe etabliert, um einen raschen Zugang zu unseren kleinen Patienten zu finden.“

Seit Jahren engagiert sich Holger Huesker, Vorsitzender mit seinem Team ehrenamtliche Unterstützer: „Möglich wird diese Unterstützung durch Spenden, die es dem Verein erlauben, Rettungsdienste und Feuerwehren in ganz Nordrhein-Westfalen weiterhin mit Teddybären auszustatten und damit das Wohl von Kindern in schwierigen Situationen zu fördern – auch den kleinen Reisenden am Airport Weeze.“