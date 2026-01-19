Am 6. Februar jährt sich der Geburtstag von Alfons Sieben zum 90. Mal 50 Stunden lang der erste Mann

/ von Delia Evers

Alfons Sieben 2006 Foto: Archiv Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

29 Jahre lang hat Alfons Sieben der kleinen St.-Johannes-Schützenbruderschaft Kevelaer als Präsident vorgestanden.

Die Gemeinschaft war 1906 bei einem Treffen von Schützenfreunden ins Leben gerufen worden. Wer mitmachen wollte, musste jenseits der Niersbrücke wohnen. Später wurde die örtliche Beschränkung aufgegeben.

Der Bruderschaft trat Alfons Sieben 1954 bei. Schnell erwarb er sich Ansehen. 1966 machten seine Kameraden ihn zum Präsidenten des kleinsten Kevelaerer Schützenvereins. Zwei Jahre später stand er Festkettenträger Theo Hübbers als Adjutant zur Seite. Zum 75-jährigen Bestehen der Bruderschaft 1981 hatte Alfons „Föns“ Sieben selbst die Ehre und trug die Festkette für seine Gemeinschaft. Ihm zur Seite stand als Adjutant Hans Daniels.