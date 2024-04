Beim Jubiläum standen die Kinder im Mittelpunkt 50. Jugendwoche Wetten

/ von Lisa Schweren

Buntes Treiben auf dem Sportplatz in Wetten. Foto: LS

Die ersten sommerlichen Temperaturen des Jahres waren in Wetten nicht der einzige Grund, der nach draußen lockte. Denn am Samstag, 6. April 2024, feierte die Jugendabteilung der Union Wetten 50 Jahre Jugendwoche.

Die Jugendwoche wird traditionell in der zweiten Osterferienwoche veranstaltet und bietet für die Kinder des Dorfes jeden Tag eine andere aufregende Aktion (KB berichtete). Beendet wird die Woche immer samstags mit einem großen Familienfest.

Auch in diesem Jahr hatte die Jugendabteilung groß aufgefahren. Neben zwei Hüpfburgen, Bullenreiten und Torschießen gab es auch Kinderschminken und viele andere Aktivitäten. Doch auch für die älteren wurde viel geboten, denn der Sportplatz in Wetten füllte sich an diesem warmen Tag nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Eltern, Großeltern und Jugendlichen. Wie einer der Besucher es so treffend sagte: „Es sieht aus, als wäre das ganze Dorf hier.“

Es gab selbstgebackenen Kuchen, Getränke, eine Verlosung und die Band „Sunrise Partymusic“ sorgte für gute Stimmung. Später wurde auch noch der Grill angeworfen und man konnte sich völlig dem ersten Sommergefühl des Jahres hingeben.

Ein Highlight war das Reaktionsspiel der Volksbank an der Niers. Bei dem tr…