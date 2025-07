50 Jahre Vogelverein Bunte Vogelwelt Twisteden e.V

Ein besonderes Jubiläum feierte in diesem Jahr der Vogelverein „Bunte Vogelwelt Twisteden“: Seit 50 Jahren engagiert sich der Verein für den Schutz der heimischen Vogelarten, die Arterhaltung von Vögeln und den Erhalt der natürlichen Lebensräume. Gegründet wurde er im Jahr 1975 von Werner Neumann zusammen mit acht weiteren Vogelliebhabern.

Zum runden Jubiläum ließen sich die Vereinsmitglieder etwas Besonderes einfallen: Gemeinsam besuchte man den Kölner Zoo, wo nicht nur exotische Vögel bestaunt wurden, sondern auch Raum für Austausch, Rückblick und gemeinsame Erlebnisse geschaffen wurde. Bei strahlendem Wetter wurde das Jubiläum mit einem geselligen Ausflug gebührend gefeiert.

Am Abend versammelten sich Vereinsmitglieder, Freunde und Gäste zu einer festlichen Feier. In gemütlicher Atmosphäre wurden Erinnerungen geteilt, alte Geschichten erzählt und auf die Zukunft des Vereins angestoßen. Die Veranstaltung war nicht nur ein Dank an die Mitglieder für ihr langjähriges Engagement, sondern auch ein Zeichen der Verbundenheit in der Dorfgemeinschaft.

Der Präsident „Der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e.V.“, Jörg Ehlenbröker, ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. In einer kurzen Ansprache blickte er auf die bewegte Geschichte des Vereins zurück und würdigte das kontinuierliche Engagement für den Natur- und Artenschutz. „Was hier über Jahrzehnte aufgebaut wurde, ist bemerkenswert.“

In den vergangenen Jahrzehnten war der Verein nicht nur durch seine Naturschutzarbeit sichtbar. Viele Jahre lang wurden in Twisteden regelmäßig Vogelausstellungen organisiert, die bei Jung und Alt großen Anklang fanden. Dabei konnten seltene Arten bestaunt und Informationen über artgerechte Haltung und Lebensräume gesammelt werden.

Heute arbeitet der Verein eng mit dem Natur- und Heimatverein zusammen. Gemeinsam setzt man sich für den Natur- und Artenschutz ein. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Anlage und Pflege von Blumenwiesen, wichtigen Nahrungsquellen für Insekten und Vögel gleichermaßen. „Unser Ziel ist es, die Natur nicht nur zu beobachten, sondern aktiv zu erhalten“, betont der Vereinsvorsitzende Andreas Neumann. „Gerade in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens wollen wir ein Zeichen setzen – für unsere Umwelt und für kommende Generationen.“

Mit Stolz blickt der Vogelverein auf seine Geschichte zurück – und mit frischer Energie nach vorn. Eines ist sicher: Der Vogelverein bleibt auch in Zukunft eine feste Größe im Einsatz für Natur- und Artenschutz.