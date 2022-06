Heinrich Georg „Zupfi“ und Ingrid Luig aus Kevelaer feiern ihre Goldhochzeit 50 Jahre mit Höhen und Tiefen

Heinrich Georg und Ingrid Luig aus Kevelaer sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: Tobias Aymanns

Dass er sich mal ein waschechtes norddeutsches Mädchen angeln würde, damit hatte Heinrich Georg Luig wohl kaum gerechnet. Denn der Kevelaerer liebt seine Heimat, würde hier niemals weggehen. Doch genau die Zeit bei der Bundeswehr, in der er kurzzeitig Abschied vom Niederrhein nehmen musste, bescherte ihm die Liebe seines Lebens. Während seiner Zeit in Lüneburg lernte er Ingrid Krutzke, seine heutige Frau, kennen. Am Wochenende feierte das Paar seine Goldhochzeit.

Eineinhalb Jahre blieb das junge Paar damals in Krutzkes nordischer Heimat, bevor es 1971 gemeinsam nach Kevelaer ging. „Er wäre nicht dort geblieben“, weiß Ingrid Luig heute genau. Dank seines regen Vereinslebens fand aber auch sie schnell Anschluss in der Wallfahrtsstadt.

Dass aber gerade das intensive Vereinsleben auch durchaus mal zu einer Herausforderung werden konnte, da macht das Goldpaar keinen Hehl draus. Denn manchmal ist der leidenschaftliche Fußballfan durchaus übers Ziel hinausgeschossen, wie er selbst heute zugibt. Nicht nur dem Kevelaerer Sportverein widmete sich Luig schon in jungen Jahren. Auch an den FC Schalke 04 hat er sein Herz verloren. Und dass er daran nicht auch seine Partnerin verloren hat, ist vielleicht gar nicht mal so selbstverständlich. Denn selbst zur standesamtlichen Hochzeit am 30. Mai 1972 waren die Blau-Weißen gewissermaßen mit dabei. Dass sein Verein genau an diesem Tag im DFB-Halbfinale gegen den 1. FC Köln spiel…