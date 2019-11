Stolze 83 Mitglieder hat die Kevelaerer Ortsgruppe der Rheinischen Landfrauen. Dieses Jahr haben diese viel zu feiern: Nach dem 70. Geburtstag der Landfrauen des Bezirks Geldern, der im Mai gefeiert wurde, stand nun der 50. Jahrestag der Gründung des Kevelaerer Ortsverbandes an. Wie jedes Jahr wurde der Geburtstag der Kevelaerer Landfrauen in der Gaststätte Scholten gefeiert – genau dort, wo die Geschichte des Verbands am 20. November 1969 mit 26 Frauen begann.