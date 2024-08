Gerda und Herbert Jacobs feierten ihre Goldhochzeit 50 Jahre ,Krieg und Frieden‘

/ von Lisa Schweren

Mit dem Oldtimer ging es für Gerda und Herbert zur Feier nach Sonsbeck. Fotos: LS

Es wirkt fast, als hätte Gott gewollt, dass Gerda und Herbert Jacobs sich begegnen und lieben lernen. Denn der Zufall schlug 1971 auf der Sprödental Kirmes in Krefeld nicht nur einmal zu.

Den Achterhoeker Herbert Jacobs hatte es arbeitstechnisch nach Krefeld verschlagen, und statt den Heimweg anzutreten, ging es nach der Arbeit an diesem Abend auf die Sprödental Kirmes. Während er so über den Kirmesplatz schlenderte, blieb er plötzlich an jemandem hängen. Es war Gerda, seine zukünftige Frau. Beide schafften es, sich voneinander zu lösen, und gingen weiter. Doch wie das Schicksal es so wollte, trafen sie sich noch am selben Abend an anderer Stelle wieder. Und so begann sie, die Liebesgeschichte von Gerda und Herbert Jacobs.

Geheiratet wurde drei Jahre später ganz klein im Standesamt in Kevelaer. Gerade deswegen wohl wurde die Goldhochzeit in diesem Jahr so groß gefeiert. Zwar hatten die beiden auch schon ihre Silberhochzeit gefeiert, aber auch nicht ganz so groß wie die Goldhochzeit jetzt. „Es ist wahrscheinlich auch die letzte große Feier“, erklärt Herbert die Entscheidung.

Ein großer Moment in der Ehe der beiden war der Hausbau 1980. Nur wenige hundert Meter von Herberts Elternhaus e…