Mit einem Gottesdienst in der Basilika, einem Festakt in der Turnhalle, Aktionen in der Schule und einem Abschluss am Heiligen Hubertus auf dem Schulhof feierte die Katholische St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer ihr 50-jähriges Bestehen.

Nicht nur der ehemalige Schüler Bürgermeister Dr. Dominik Pichler war anwesend. Schulleiterin Helga Dückers-Janßen konnte auch zahlreiche andere Ehrengäste begrüßen: weitere Vertreter der Stadt, der Caritas als Träger der OGS, ehemalige Kollegen und Schüler sowie zahlreiche Eltern und Großeltern der momentanen Schulkinder. Mit vielen Ideen und zeitintensiver Vorbereitung hatte das Kollegium mit den Schülerinnen und Schülern ein buntes und abwechslungsreiches sowie umfassend informierendes Programm zusammengestellt, und so verbrachten alle unter dem Motto „Vielfalt ist unsere Stärke – Gemeinsam sind wir Hubertus“ einen schönen Tag.

Ein Kreuz für die Schule

In de…

