KERVENHEIM: Der Vorverkauf zum 5. Kölschen Abend am 20. Januar ist bereits im vollen Gange. „De Jäcksges“ werden mit einem Programm in 3 Teilen viele bekannte Kölsche Lieder zum Besten geben. Der Saal Brouwers in Kervenheim wird in rot und weiß und mit Kölner Dom geschmückt sein. Für Kölsch aus dem Pittermännchen an Stehtischen als auch in Kölschgläsern an Sitzplätzen ist gesorgt. Die Vorverkaufsstellen sind in der Gaststätte

Haus Brouwers, Marions Nähstube, Bäckerei Kürvers und bei den Akteuren von „De Jäcksges“.

Da immer mehr Gäste aus den umliegenden Ortschaften die letzten Kölschen Abende

besuchten, können auch Kartenreservierungen per Email an info@vanOeffelt.de vor-

genommen werden. Der Eintrittspreis beträgt 9,- € und Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Nach den seit März wöchentlich stattfindenden Proben freuen sich „De Jäcksges“ auf

viele Freunde von Kölschen Liedern. Die alt bekannten und auch ganz neuen Lieder

laden ein zum Mitfeiern!