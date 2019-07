5 Jahre, 5 Mal ausverkauft:

Vom 19. bis 21. Juli öffnet die abgerockt-coole Madness-City am

Airport Weeze zum fuenften Mal fuer ein Wochenende voller Wahnsinn,

Liebe und purer Glueckseligkeit ihre Stadttore. Alle 85.000 Einwohner,

die PAROOKAVILLE wieder absolut legendär machen werden,

stehen fest – die Visa für das Festival sind restlos ausverkauft!

Die Einreisenden erwarten in der „City of Dreams“ Weltstars wie Armin van

Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Robin Schulz, Steve Aoki

und The Chainsmokers auf Europas größter Festivalbühne sowie über 300

weitere DJs auf mehr als 10 weiteren Stages.

„Schon seit einer Woche läuft der enorm aufwändige Aufbau unserer

Stadt. Ein Jahr Arbeit unseres großartigen, dreißigköpfigen Teams in

Weeze wird jetzt endlich wieder Realität. Gerade zum ersten kleinen

Jubiläum wollen wir die Bürger mit neuen Attraktionen, Stadtelementen

und Überraschungen wieder begeistern“, berichtet Mit-Organisator Bernd

Dicks von der Parookaville GmbH voller Vorfreude.

Das handverlesene Food-Angebot von Streetfood-Trucks bis Spätzle-

Stand erhält mega-prominenten Zuwachs: PAROOKAVILLE holt Pizzaoki,

die Restaurant-Innovation von Mainstage-Headliner und Tortenwurfmeister

Steve Aoki, erstmals nach Europa! In der Desert Valley werden seine

Kreationen in einem eigens designten Pizza-Doppelstock-Bus gebacken!

PAROOKAVILLE auf allen Kanälen on Air

Alle Exil-Bürger versorgt der Parookaville-Livestream mit den fettesten

Sets aus der Madness-City. Am Freitag, Samstag und Sonntag wird der

Stream jeweils rund sieben Stunden von der Mainstage und Bill’s Factory

kostenlos auf parookaville.com zu sehen sein.

Im Rahmen der erweiterten Kooperation mit ProSieben/Starwatch feiert

das taff Studio große Premiere mitten in der City. Von hier aus wird taff an

allen drei Festivaltagen live streamen! Moderator Thore Schölermann

meldet sich zwischen 16 und 22 Uhr stündlich mit DJ-Interviews, News

und Vibes aus PAROOKAVILLE und den verrücktesten Stories hinter

Deutschlands größtem Electronic Music Festival.

1LIVE erweitert seine Live-Sendungen am Freitag und Samstag um ein

Special am Sonntag, 21.07. von 14 bis 18 Uhr. Daniel Danger lädt die Stars

und Promis zum Kaffeeklatsch in seine „Danger Zone“ im 1LIVE Studio auf

dem Boulevard. Erneut binnen Stunden ausverkauft waren die 1LIVE

Comedy-Shows im Wacky Shack, diesmal mit dem überaus

sympathischen Maurer-Lehrling Dennis aus Hürth.

Smartphone-App, Compilation und die allerletzten Tickets

Ganz frisch und voll bestückt mit allen Infos zu Artists, City und Festival ist

die PAROOKAVILLE 2019 App in den Stores verfügbar. Die kostenlose

Applikation ist der perfekte City-Guide und für jeden Bürger ein Must!

Ab sofort ist außerdem die offizielle PAROOKAVILLE Compilation

verfügbar. Ab Freitag geht die Vier-CD-Box in den Handel. Die Mixe

kommen in diesem Jahr von Alle Farben (CD1) und Frdy & Lost Identity

(CD2 und CD3). Als Neuerung gibt es ein Classic-Set by Da Hool (CD4).

Und wer völlig verzweifelt auf der Suche nach einer Einreise-Erlaubnis in

die verrückteste Stadt der Welt ist, kann sein Glück noch im Resale-

Shop versuchen. Dort werden verifizierte und personalisierbare

Wiederverkäufe direkt von Ticketinhabern angeboten

(resale.parookaville.com).

Festival-Zeiten in der Übersicht

Termin PAROOKAVILLE 2019: 19. bis 21. Juli 2019

Öffnungszeiten

Festivalgelände:

Freitag, 19.07. 14.00 bis 04.00 Uhr

Samstag, 20.07. 14.00 bis 04.00 Uhr

Sonntag, 21.07. 14.00 bis 01.00 Uhr

Öffnungszeiten Campsite:

Donnerstag, 18.07. 10.00 Uhr

Montag, 22.07. bis 15.00 Uhr

Detailinformationen PAROOKAVILLE

PAROOKAVILLE ist eine Produktion der Parookaville GmbH (GF: Bernd Dicks,

Norbert Bergers und Georg van Wickeren) mit Sitz in Weeze. Das einzigartige

Showkonzept lockte mit seiner vierten Edition in 2018 insgesamt 80.000 Bürger

in die Madness-City, nachdem PAROOKAVILLE bereits 2017 mit 80.000

Besuchern Deutschlands größtes Electronic Music Festival war.

Zuvor waren 2016 insgesamt 50.000 Fans an den Airport Weeze gereist, um vier

Tage Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit zu erleben. Schon im

Gründungs-jahr 2015 wurde die ebenfalls ausverkaufte Premiere direkt als

Festival des Jahres (LEA-Award) und Bestes Festival National (Helga! Award)

gekürt sowie als Best Newcomer Festival 2015 bei den European Festival

Awards nominiert worden.

Alle Infos auf: https://parookaville.com.