5. Ausbildungs- und Jobbörse in Kevelaer

In diesem Jahr wird die Ausbildungs- und Jobbörse erstmalig von der Jugendberufsagentur organisiert.

Die Jugendberufsagentur bündelt im Rahmen einer Kooperation die Kräfte der Agentur für Arbeit, des Kreises Kleve und des Jobcenters der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit dem Ziel, Jugendliche auf dem Weg von der Schule in den Beruf noch besser zu unterstützen.

Wie in den vergangenen Jahren findet die Ausbildungs- und Job-börse in der Zweifachsporthalle des Schulzentrums Kevelaer statt.Unternehmen, Institutionen und Dienstleister sind herzlich eingeladen, sich auf der Ausbildungs- und Jobbörse zu präsentieren und jungen Menschen einen Einblick in die jeweiligen Ausbildungs-, Studien- und Berufsmöglichkeiten zu geben.

Der Veranstaltungsort bietet Platz für rund 50 Unternehmen. Interessierte Unternehmen können sich ab sofort über das Beteiligungsportal NRW unter folgendem Link anmelden: https://beteiligung.nrw.de/k/1011936. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2025.

Regelmäßig wird ein breites Portfolio an Berufsmöglichkeiten vorgestellt: Von Sozial- und Gesundheitsberufen über das Handwerk bis hin zu uniformierten Berufen wie Polizei und Bundeswehr.

„Es lohnt sich, sich schnell anzumelden“, sagt Thorsten Stern, stellvertretender Leiter der Arbeitsvermittlung des Jobcenters in Kevelaer. „Die Nachfrage der Unternehmen nach der Ausbildungs- und Jobbörse war in den vergangenen Jahren sehr groß. Wir konnten immer problemlos alle Plätze besetzen.“

Die Ausbildungs- und Jobbörse ist bei den Veranstaltern schon deshalb sehr beliebt, weil durch die direkte Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen in Kevelaer eine hohe Zahl an potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern sichergestellt werden kann.

In diesem Jahr sind zudem neue Impulse durch die Kooperations-partner der Jugendberufsagentur zu erwarten.

Fragen zur Ausbildungsbörse beantwortet Thorsten Stern vom Jobcenter Kevelaer unter der Telefonnummer 02832 122-108 oder per E-Mail (thorsten.stern@kevelaer.de).