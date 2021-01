5.400 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve

Am heutigen Sonntag, 17. Januar 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt zur Mittagszeit insgesamt 5.400 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 56 mehr als am Freitag.

Von den 5.400 Indexfällen sind 242 in Bedburg-Hau, 693 in Emmerich am Rhein, 699 in Geldern, 555 in Goch, 153 in Issum, 195 in Kalkar, 181 in Kerken, 467 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 839 in Kleve, 198 in Kranenburg, 432 in Rees, 84 in Rheurdt, 269 in Straelen, 89 in Uedem, 105 (Korrektur) in Wachtendonk und 199 in Weeze.

Von den insgesamt 5.400 bestätigten Corona-Fällen gelten 4.970 als genesen; 103 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 36 Personen im Krankenhaus.

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 89,0. Gestern lag dieser Wert bei 88,7.

Aktuell befinden sich insgesamt 1.025 Personen in häuslicher Quarantäne.