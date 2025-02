5.000 Downloads für die Familien-App des Kreises Kleve

Wie erreiche ich eine Hebamme? Wann ist die kommende U-Untersuchung meines Kindes? Wann findet das Kinderfest im Nachbarort statt? Und im Notfall: Mit einem Klick verbunden mit dem Rettungsdienst, dem Gift-Notruf oder dem Apotheken-Notdienst.

„AppKes“, die Familien-App im Kreis Kleve, hat viele Funktionen, ist intuitiv in der Nutzung und hält Angebote in allen 16 Städten und Gemeinden im Kreis Kleve bereit. Das Angebot ist serviceorientiert. Es gibt einen umfassenden Überblick über Themen für Eltern, Familie, Kinder und Jugend – und zwar vom Zeitraum der Schwangerschaft bis zur Volljährigkeit.

Dabei ist „AppKes“ für die Freizeit ebenso geeignet wie für den Notfall und steht kostenlos in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Seit der Veröffentlichung der App im Januar 2024 hat der Kreis Kleve bereits 5.000 Downloads registriert. Die Zahl der in der App anbietenden Institutionen und Organisationen hat ebenfalls zugenommen. Mit der steigenden Zahl der Nutzenden wächst das Angebot.

„Wir freuen uns über gute Ideen und ehrliches Feedback. Es ist toll, dass unsere App so gut angenommen wird“, sagt Landrat Christoph Gerwers.

André Amourette, Leiter der Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve, ergänzt: „Neue Anregungen kamen teilweise von Trägern und Einrichtungen, andere von Eltern. So konnten wir im Laufe der Zeit weitere Beratungsangebote aufnehmen, Veranstaltungen von weiteren Anbietern veröffentlichen und wichtige Informationen ergänzen.“

Kleiderbörsen

Ein konkretes Beispiel: Damit die Kinderkleider- und Spielzeugbörsen bei der Vielzahl der Veranstaltungen schneller gefunden werden, gibt es auf Wunsch der Eltern nun eine eigene Kategorie ausschließlich für diese Börsen. Veranstalter können auf der anderen Seite per E-Mail an appkes@kreis-kleve.de ihre Kleiderbörse zur Veröffentlichung geben. Genaue Infos finden Interessierte unter dem Eintrag in der App.

„Sonnige Spielideen“

Familien sollten auch immer gut hinsehen, wenn bei den Neuigkeiten eine Sonne zu sehen ist. Mit den „sonnigen Spielideen“ machen die Organisatoren beim Kreis Kleve kreative Spielideen bekannt.

Bei den „Schmunzelsteinchen“ etwa sollen die Kinder zunächst Steine in der Natur sammeln, dann unterschiedliche Gesichter darauf malen und so lernen, Gefühle zu verstehen und auszudrücken.

„‚AppKes‘ wird immer stärker zum Begleiter im Alltag. Das freut uns sehr“, sagt Amourette. Dabei vernetzt die App mit ihren Angeboten nicht nur die Familien, sondern auch die Träger untereinander.

Auf Wunsch mehrerer Kitas gibt es beispielsweise ein Informationsangebot zum Thema Kopfläuse. Eine Geburtsklinik steuerte Tipps zum sicheren Schlaf fürs Baby bei. Und aufgrund der Anregung der Familienbildungsstätte werden Eltern-Kind-Gruppen für Familien mit Fluchterfahrung nun besonders beworben.

Auch die Städte, Gemeinden und der Kreis Kleve haben mit der App eine Möglichkeit, Angebote für Familien unmittelbar an die Zielgruppe zu steuern.

Willkommensgeschenk

Um die App bekannt zu machen, erhalten seit Sommer 2024 alle neugeborenen Babys ein weiches, kuscheliges Schnuffeltuch als Willkommensgeschenk. Auf dem Tuch sind die beiden Symbolfiguren des Kreises Kleve, der Löwe KLEO und die Störchin Jette, eingestickt.

Der beigelegte Anhänger macht auf die Familien-App „AppKes“ aufmerksam.