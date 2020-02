49 neue Elektroniker für den Kreis Kleve – Ein Innungsbester kommt aus Kevelaer

49 Elektroniker feierten mit der Elektro-Innung des Kreises Kleve den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Der Lehrlingswart der Innung sprach sie in der Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ in Keppeln von den Pflichten der Lehrzeit los und erhob die Nachwuchshandwerker in den Gesellenstand.

Auf der Lossprechungsfeier der Kreis Klever Elektro-Innung beglückwünschte Obermeister Gerhard Böcker aus Emmerich die neuen Elektroniker.

Er freute sich für die neuen Handwerksgesellen und hieß sie mit ihren Ausbildern, Eltern, Partnern und den Ehrengästen herzlich willkommen. Nach seiner Begrüßungsrede lud er alle anwesenden Gäste zu einem gemeinsamen Frühstück ein.

Zu den Ehrengästen gehörte an diesem Morgen Rainer Weber, Bürgermeister der Gemeinde Uedem. Dieser gratulierte in seiner Ansprache den erfolgreichen jungen Gesellen zur bestandenen Gesellenprüfung. Aufmunternd sprach er zu ihnen: „Sie haben heute allen Grund stolz auf sich und Ihre Leistungen zu sein. Sie werden sehnsüchtig von unserer Gesellschaft erwartet. Gut ausgebildete Fachkräfte und Jungunternehmer werden dringend für eine funktionierende Arbeitswelt und auch für unsere Gesellschaft gebraucht, denn das Handwerk ist und bleibt das Rückgrat einer gesunden und prosperierenden Volkswirtschaft.“

„Betriebe, welche ausbilden, nehmen für unsere Gesellschaft eine unbezahlbare Verantwortung wahr“ mit diesen Worten bedankte sich der Bürgermeister bei den anwesenden Ausbildern und Ausbildungsbetrieben für Ihre Bereitschaft, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Lehrlingswart Heinrich Heckens jun. aus Kevelaer übernahm nun das Wort. Er erläuterte den anwesenden Gästen den ursprünglichen Sinn der „Freisprechung“ welche ihre Wurzel im Spätmittelalter findet.

Er forderte die ehemaligen Auszubildenden auf, sich von den Plätzen zu erheben. Mit dem Wortlaut: „Kraft meines Amtes als Lehrlingswart der Elektro-Innung des Kreises Kleve spreche ich Sie hiermit von den Pflichten, die Sie mit dem Abschluss Ihres Berufsausbildungsvertrages eingegangen sind frei und erhebe Sie in den Gesellenstand“.

Ein Innungsbester ist David Hartmann



Nach dieser feierlichen Lossprechung, überreichten die Vorsitzenden der Prüfungskommission, Jörg Weykamp aus Kleve und Josef Lomme aus Geldern die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an die glücklichen neuen Gesellen.

Aufgrund ihrer guten Leistungen wurden als Innungsbeste mit Präsenten der Elektro-Innung des Kreises Kleve, der Westnetz GmbH sowie der IKK Classic, ausgezeichnet: die Auszubildendenr Fabian Clancett aus Geldern, Robin Wackertrapp aus Wachtendonk und

David Hartmann aus Kevelaer.