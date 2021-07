48 neue Fachkräfte im Handwerk

Die Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel freut sich über neue 48 Fachkräfte. Die Innung feierte mit ihren neuen Nachwuchskräften in der Sporthalle am Berufskolleg Geldern ihre diesjährige Lossprechungsfeier.

23 Fachverkäufer*innen und 25 Bäcker*innen haben die Ausbildung erfolgreich beendet und freuen sich über Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe.

Johannes Gerhards, Obermeister der Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel, begrüßte die Jungverkäufer*innen und Junggesell*innen herzlich an diesem Nachmittag in Geldern. Er gratulierte den ehemaligen Auszubildenden zur bestandenen Gesellen- und Abschlussprüfung. „Mit Ihrem Gesellenbrief und Prüfungszeugnis in der Tasche können Sie nachweisen, dass Sie was können. Bleiben Sie weiterhin neugierig, engagieren Sie sich ehrenamtlich in unserer Gesellschaft und bilden Sie sich weiter.“ Der Obermeister freute sich, dass trotz der anhaltenden Pandemie die Möglichkeit bestand, eine offizielle Überreichung der Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse durchzuführen und bedankte sich hierfür bei den Verantwortlichen am Berufskolleg Geldern.

Natalie Lingk aus Geldern hat ihre Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk – Bäckerei in der Kevelaerer Bäckerei Anton Janssen absolviert und im Sommer 2021 erfolgreich abgeschlossen.