Winnekendonker Heimatkalender erschienen

Die Geschichtsgruppe der Geselligen Vereine freut sich, dass es Ihr wieder gelungen ist, der Bevölkerung einen Wandkalender zum Kauf anzubieten. 12 schöne Schwarz-Weiß- und Farbmotive sind im Kalender abgedruckt. Auf der Rückseite des Deckblattes finden Sie erklärende Hinweise zu den einzelnen Monatsfotografien. Der Preis beträgt pro Kalender unverändert 3,00 €. Die Kalender sind ab sofort im Schreibwarengeschäft Borghs-Sabolcec auf der Hauptstraße in Winnekendonk erhältlich. Zusätzlich wird dieser auf dem Adventsmarkt am 30. November / 1. Dezember in der öffentlichen Begegnungsstätte zum Verkauf angeboten.