Die DJK Twisteden hat in der Bezirksliga endlich wieder einen Sieg eingefahren. Mit einem 4:1-Erfolg über den FC Moers-Meerfeld holte die Mannschaft von Trainer Andreas Holla damit den erst zweiten Sieg der gesamten Rückrunde. In der Tabelle steht die DJK nun mit 29 Punkten auf dem unteren Relegationsplatz, könnte unter Umständen aber noch vom FC Aldekerk auf einen direkten Abstiegsrang verdrängt werden, da der FCA bei einem Spiel weniger nur zwei Punkte Rückstand auf die DJK hat. Es bleibt also auch nach dem Heimsieg eng für die Holla-Elf.