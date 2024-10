400 Kinder der Antonius-Grundschule zur Wahl aufgerufen

In der vergangenen Woche fand an der St. Antonius-Grundschule die „SchülersprecherInnenwahl“ statt. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, findet diese Wahl im Rahmen des Schülerparlaments schon seit knapp zehn Jahren regelmäßig zu Schuljahresstart statt.

In diesem Jahr hatte sich das Parlament gemeinsam mit der Beratungslehrerin Anja Hölzle und Schulleiter Andreas Berndt, die das Gremium von Beginn an begleiten, aber etwas Besonderes einfallen lassen: In der vergangenen Woche wählten alle knapp 400 Schulkinder der St. Antonius-Grundschule im Rahmen der schulischen Demokratieerziehung und im Sinne der Partizipation ihre neue Schülersprecherin und ihren neuen Schülersprecher. Die acht mutigen Kandidatinnen und Kandidaten – alle selber Klassensprecherin oder Klassensprecher ihrer eigenen Klasse – hatten sich in tollen, selbst vorbereiteten kurzen Wahlvideos ihrer Wählerschaft präsentiert, sodass hoffentlich alle eine gute Wahl treffen konnten. Mit ihrer Wahlbenachrichtung hatten die Schülerinnen und Schüler dann die Möglichkeit, im Wahllokal in der Aula, ausgestattet mit den echten offiziellen Wahlurnen der Stadt Kevelaer, ihre Stimmzettel abzugeben. In zwei Wahlkabinen wurde in geheimer Wahl die oder der jeweils auserkorene Kandidatin oder Kandidat gewählt.

Der Donnerstagnachmittag wurde gemeinsam mit Wahlhelfenden aus der Schülerschaft zum Auszählen der Stimmen genutzt, sodass am letzten Freitag vor den Ferien die beiden Gewählten Ginaluca und Felia beim gemeinsamen Herbstsingen vor der großen Pause endlich präsentiert und dann offiziell in ihr Amt eingeführt werden konnten. Die Schulkinder und das Kollegium sind sich einig, dass diese Wahlaktion nun dauerhafter und wiederkehrender Teil des Schulprogramms werden soll.