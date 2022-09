400 Haushalt ohne Internet und Telefon

Seit Mittwochnachmittag sind ca. 400 Haushalte – im Dreieck zwischen Heideweg, Hubertusstr. und Wember Str. – ohne Internet und Telefon. Die Deutsche Glasfaser baut zur Zeit die Glasfaserversorgung in Kevelaer massiv aus und dabei haben die ausführenden Subunternehmen gestern Nachmittag ihren Bagger mit etwas zuviel Schwung eingesetzt. An der Ecke Broeckhof und Bachstraße wurden gleich drei Glasfaserleitungen der Telekom durchtrennt. Die Telekom hat ihre Techniker bereits vor Ort und bemüht sich den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Im günstigsten Fall sollen heute am Donnerstagabend die ersten Haushalte wieder mit frischem Internet versorgt werden, spätestens jedoch am Freitag wird es wohl überall wieder Online gehen.